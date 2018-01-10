В Выборге состоялся рождественский турнир по фехтованию
Рождественский турнир по фехтованию собрал в Выборге более 120 спортсменов из Пскова, Петербурга и Выборгского района. Среди ребят в возрасте от 9 до 11 лет победу одержал фаворитовец Марк Легатов. Выборжанка Наталия Курицына стала второй в группе девочек этого же возраста. Александр Бородулин и Ульяна Лиллерт удостоились серебряных наград в возрастной группе 2005 - 2006 год рождения.
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