В Выборге состоялся рождественский турнир по фехтованию

10.01.2018 16:12

Рождественский турнир по фехтованию собрал в Выборге более 120 спортсменов из Пскова, Петербурга и Выборгского района. Среди ребят в возрасте от 9 до 11 лет победу одержал фаворитовец Марк Легатов. Выборжанка Наталия Курицына стала второй в группе девочек этого же возраста. Александр Бородулин и Ульяна Лиллерт удостоились серебряных наград в возрастной группе 2005 - 2006 год рождения.