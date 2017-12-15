За кого поболеть в выходные?
В субботу, 16 декабря, в 10 часов в спортзале на Круговой, 1 открывается чемпионат и первенство Ленинградской области по кудо.
Кроме того, 16 и 17 декабря в спорткомплексе с бассейном пройдёт первенство города по настольному теннису. В нём примут участие школьники в возрасте от 8 до 15 лет. Начало соревнований в 11 часов.
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