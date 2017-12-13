В Выборге подведут итоги спортивного года

13.12.2017 16:19

14 декабря состоится традиционное торжественное мероприятие «Выборгский Олимп». В ходе него будут отмечены тренеры и спортсмены, добившиеся наивысших результатов в 2017 году. Разделить с ними радость этого момента смогут все желающие. Церемония начнётся в 16 часов во Дворце культуры.