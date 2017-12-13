В Выборге подведут итоги спортивного года
13.12.2017 16:19
14 декабря состоится традиционное торжественное мероприятие «Выборгский Олимп». В ходе него будут отмечены тренеры и спортсмены, добившиеся наивысших результатов в 2017 году. Разделить с ними радость этого момента смогут все желающие. Церемония начнётся в 16 часов во Дворце культуры.
Более старые статьи:
- Светогорские самбисты привезли золото с кубка Северо-Запада России
- ВИДЕО: ограниченные физические возможности – не повод для отказа от спорта
- Фестиваль здорового образа жизни пройдет в выходные в Выборге
- Алена Басова и Александр Макулов - победители кубка Петра I
- Выборжец Егор Гужиев стал чемпионом Кубка мира по фехтованию среди юниоров
Самые популярные статьи:
Случайные материалы:
- Выборгский гонщик Виталий Петров лидирует в серии GP2
- Выборгские лыжероллеры положили в копилку 11 медалей
- Второй этап азиатской GP2: Виталий Петров среди победителей
- Третий этап GP2 Asia с участием выборжца Виталия Петрова будет транслировать канал «Евроспорт 2»
- Финский пилот Кими Райкконен не видит соперника в Фернандо Алонсо