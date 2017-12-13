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В Выборге подведут итоги спортивного года

13.12.2017 16:19

Dvorets Kulturi large14 декабря состоится традиционное торжественное мероприятие «Выборгский Олимп». В ходе него будут отмечены тренеры и спортсмены, добившиеся наивысших результатов в 2017 году. Разделить с ними радость этого момента смогут все желающие. Церемония начнётся в 16 часов во Дворце культуры.

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