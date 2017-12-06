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Фестиваль здорового образа жизни пройдет в выходные в Выборге

06.12.2017 10:51

Fitnes Woman largeВ Выборге в предстоящие выходные пройдет I фестиваль здорового образа жизни. Мероприятия начнутся 9 декабря в 11:00 в фитнес-центре «Виктория».
Целевая аудитория первого фестивального дня – профессиональные спортсмены, которые примут участие в тематических семинарах, мастер-классах, «круглых столах», а также продегустируют "умную" еду.
10 декабря площадкой для мероприятий послужит Дворец культуры. Для любителей спорта и здорового образа жизни будет организована спортивно-оздоровительная программа, соревнования, викторины и прочее. С 11 до 18 часов на 1 этаже будет работать выставка товаров и услуг предпринимателей, работающих в сфере спортивно-оздоровительной индустрии.
Вход свободный.

Подробная программа фестиваля на сайте vbglenobl.ru.

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