Фестиваль здорового образа жизни пройдет в выходные в Выборге

06.12.2017 10:51

В Выборге в предстоящие выходные пройдет I фестиваль здорового образа жизни. Мероприятия начнутся 9 декабря в 11:00 в фитнес-центре «Виктория».

Целевая аудитория первого фестивального дня – профессиональные спортсмены, которые примут участие в тематических семинарах, мастер-классах, «круглых столах», а также продегустируют "умную" еду.

10 декабря площадкой для мероприятий послужит Дворец культуры. Для любителей спорта и здорового образа жизни будет организована спортивно-оздоровительная программа, соревнования, викторины и прочее. С 11 до 18 часов на 1 этаже будет работать выставка товаров и услуг предпринимателей, работающих в сфере спортивно-оздоровительной индустрии.

Вход свободный.

Подробная программа фестиваля на сайте vbglenobl.ru.



