Сергей Педченко стал бронзовым призером первенства России по дзюдо

14.11.2017 10:17

В Ялте завершилось первенство России по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет. Воспитанник спортивной школы олимпийского резерва "Фаворит" Сергей Педченко, выступавший в весовой категории свыше 90 килограммов, достойно проявил себя на первенстве. Уступив лишь одну схватку будущему победителю, Сергей достойно провел несколько встреч с соперниками и завоевал бронзовую награду.

Успешное выступление Сергея позволило ему стать членом сборной команды России по дзюдо.