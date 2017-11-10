В выходные болеем за наших!
В эти выходные Выборг примет первенство Северо-запада по фехтованию среди юниоров. Соревнования пройдут в спортзале на Круговой, 1. Начало в 11 часов.
В субботу и воскресенье на стадионе «Авангард» состоится традиционный турнир по футболу памяти Нугзара Думбадзе. В нём примут участие команды из Выборга и Выборгского района. Начало в 10 утра.
А в библиотеке Аалто продолжится Кубок Карельского перешейка по шахматам. Его итоги подведут в воскресенье, 12 ноября, в пять часов вечера.
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