08.09.2017 11:07

В Выборге продолжается «Неделя здоровья». В рамках ежегодной областной акции в городе проходят спортивно-массовые мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни молодежи. Заключительным этапом станет областной молодежный фестиваль «Здоровье - это здорово!». Он пройдет 9 сентября на стадионе «Авангард». Торжественное открытие состоится в 11 часов. Кроме того, на одной из площадок все желающие смогут поиграть в «Мега-Твистер», «Мега-Дженгу», бадминтон, скиджи-диск. Организатором мероприятия выступает областной комитет по молодежной политике при поддержке администрации Выборгского района.