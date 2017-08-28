Волейболисты Выборгской таможни победили в чемпионате СЗТУ
В Северо-Западном таможенном управлении прошел ежегодный чемпионат по волейболу. В нем приняли участие десять команд. Первое место заняла Выборгская таможня, второе - Санкт-Петербургская; на третьем - Балтийская. Лучшим игроком признан Владимир Платонов (Выборгская таможня); лучшим пасующим – Иван Фрейберг (Выборгская таможня). По итогам турнира сформирована сборная СЗТУ для участия в чемпионате ФТС России, который состоится в сентябре в Анапе.
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