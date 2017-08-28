ВИДЕО: Валентин Трудов: полвека на тренерской работе
Полвека своей трудовой деятельности в спортивной школе олимпийского резерва «Фаворит» отметил 25 августа 2017 года Валентин Прокопьевич Трудов. Он работал тренером в отделении баскетбола, 25 лет руководил учреждением, а сегодня продолжает судить соревнования.
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