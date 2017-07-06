В выходные под Выборгом пройдут гонки на внедорожниках

06.07.2017 16:25

Соревнования на внедорожниках примет полигон пос. Каменка в предстоящие выходные. Основная соревновательная часть пройдет в формате «короткие внедорожные спецучастки». Спортсменов ждут небольшие по протяжённости трассы с множеством препятствий. Кроме того, 8 июля будет действовать особенная трасса спринта. Результаты, которые покажут на ней участники, пойдут в отдельный зачет.

Победители и призеры получат путевку в финал Открытого Кубка ДОСААФ России по ралли-рейдам 2017. Он состоится в августе на полигоне Алабино.