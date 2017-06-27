Выборжцы отличились на фестивале лыжероллерных дисциплин в Подмосковье

27.06.2017 12:41

Выборгские спортсмены показали высокие результаты на фестивале лыжероллерных дисциплин в подмосковных Химках. В соревнованиях принимали участие представители спортивных школ Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и 47 региона. Фаворитовцы неоднократно поднимались на пьедестал почета. Среди старших юношей в дисциплине «Спринт» и в гонке с раздельным стартом Павел Макаров завоевал золотые медали. Серебро в спринте у Никиты Зубарева. Среди женщин Наталья и Ольга Плотниковы стали первыми в своих группах. Среди ветеранов спорта Александр Плотников стал победителем на дистанции 5 километров.