Продолжается областной чемпионат по футболу среди мужских команд

26.06.2017 14:11

Выборгский «Фаворит» поднялся на две строки вверх по турнирной таблице чемпионата Ленобласти по футболу среди команд 1-й лиги. В рамках шестого этапа соревнований наши земляки должны были сыграть с «Факелом» из Киришей. Однако соперник на поле не явился. Сейчас фаворитовцы занимают третье место, набрав девять очков. На три очка их опережают «Металлург» и «Фосфорит». 1 июля «Фаворит» сыграет с командой из Всеволожского района.