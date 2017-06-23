За кого поболеть в выходные дни в Выборге

23.06.2017 16:21

Кубок Выборга по большому теннису разыграют в предстоящие выходные. Турнир будет проходить 24 и 25 июня на теннисных кортах на улице Гагарина. Начало соревнований в 11 часов.

На стадионе «Авангард» в субботу в рамках чемпионата Ленинградской области по футболу сыграют «Фаворит» и «Факел» из Киришей. Матч стартует в 16 часов.

Соревнования по триатлону примет в воскресенье Выборг. В нашем городе соберутся более 300 спортсменов со всей России и из стран ближнего зарубежья, чтобы испытать свои силы на «полужелезной» дистанции. Им предстоит проплыть 1 900 метров, проехать на велосипеде 90 км и пробежать 21 км 100 метров. Старт - в 9 часов утра на Петровской площади, возле памятника адмиралу Федору Апраксину.

25 июня на поле стадиона «Авангард» выйдут участники областного юношеского первенства по футболу. Запланированы две встречи «Фаворита» и «Тосно». Начало игр в 14:00 и в 15:30.