Зрелищные соревнования по триатлону вновь примет Выборг

21.06.2017 17:03

В воскресенье, 25 июня, в Выборге соберутся более 300 спортсменов со всей России и стран ближнего зарубежья, чтобы испытать свои силы на «полужелезной» дистанции. Участникам предстоит проплыть один километр 900 метров по Выборгскому заливу, проехать на велосипеде 90 км и пробежать 21 км 100 метров.

Старт соревнованиям будет дан в 9 часов утра неподалёку от Выборгского замка. Награждение начнется в 16:30.

В связи с проведением триатлона будет ограничено движение автотранспорта:

• по Крепостному мосту с 16 часов субботы до 23 часов воскресенья;

• в воскресенье с 9.20 до 14.10 по Южному валу, улицам Выборгской, Данилова, Круговой, по Приморскому и Ленинградскому шоссе, Таможенному проезду;

• в воскресенье с 7 до 23 часов по улице Пионерской;

• в воскресенье с 9 до 14 часов - по участку дороги от старого поста ДПС до дороги на Гаврилово и на первом съезде со «Скандинавии» на Выборг.