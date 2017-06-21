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Зрелищные соревнования по триатлону вновь примет Выборг

21.06.2017 17:03

Triathlon080617В воскресенье, 25 июня, в Выборге соберутся более 300 спортсменов со всей России и стран ближнего зарубежья, чтобы испытать свои силы на «полужелезной» дистанции. Участникам предстоит проплыть один километр 900 метров по Выборгскому заливу, проехать на велосипеде 90 км и пробежать 21 км 100 метров.
Старт соревнованиям будет дан в 9 часов утра неподалёку от Выборгского замка. Награждение начнется в 16:30.
В связи с проведением триатлона будет ограничено движение автотранспорта:
• по Крепостному мосту с 16 часов субботы до 23 часов воскресенья;
• в воскресенье с 9.20 до 14.10 по Южному валу, улицам Выборгской, Данилова, Круговой, по Приморскому и Ленинградскому шоссе, Таможенному проезду;
• в воскресенье с 7 до 23 часов по улице Пионерской;
• в воскресенье с 9 до 14 часов - по участку дороги от старого поста ДПС до дороги на Гаврилово и на первом съезде со «Скандинавии» на Выборг.

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