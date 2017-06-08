Принимаются заявки на участие в соревнованиях Vyborgman Triathlon 2017

08.06.2017 12:57

Продолжается прием заявок на участие в традиционном выборгском триатлоне. Соревнования предполагают прохождение трех этапов – вплавь около 2 километров, бегом – 21 километр 100 метров и на велосипеде – 90 километров. Vyborgman Triathlon 2017 пройдет 25 июня. Регистрация участников завершится уже 11-го. Подать заявку можно на сайте соревнований.