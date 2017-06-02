В субботу жители Выборга будут сдавать нормативы ГТО по бегу и метанию
3 июня в Выборге дети и взрослые будут сдавать ГТО. Пункт приема нормативов по бегу и метанию развернется на стадионе «Авангард». Начало в 11 часов.
Кроме того, в субботу на Средневыборгском шоссе состоится традиционная гонка среди ветеранов велосипедного спорта. Спортсменам предстоит преодолеть дистанцию в 10 километров. Старт в 10 часов утра.
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