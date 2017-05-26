За кого поболеть в выходные

26.05.2017 16:57

27 мая в Выборге, на стадионе «Авангард» пройдет первый региональный этап всероссийских соревнований по футболу «Локобол». На поле выйдут футболисты 2006 года рождения. Начало матчей в 10 часов.

В 12 часов на «Авангарде» стартуют соревнования по легкой атлетике «Шиповка юных».

В Аннинских укреплениях в субботу пройдут соревнования по спортивному ориентированию «Выборгская тройка». Они начнутся в 13:00.

28 мая в Выборге состоится традиционный полумарафон. Ожидается, что по улицам города побегут более тысячи человек. На выбор три дистанции: 21 км, 10 км и 3,5 километра. Старт от мемориала «Танк» в 11 часов.