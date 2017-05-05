За кого поболеть в выходные

05.05.2017 17:58

Выборгские спортсмены отметят День Победы спортивными баталиями. 6 мая в шахматном клубе на Мира, 23 состоится шахматный турнир для школьников. К участию приглашаются юноши и девушки 1999 года рождения и младше. Начало регистрации в полдень.

6 и 7 мая пройдёт турнир по тайскому боксу «Выборгская крепость». Соревнования стартуют в субботу в 15 часов и продолжатся в воскресенье в спортивном зале «Фаворит» на Круговой, 1. Церемония открытия соревнований пройдет 6 мая в 17 часов.