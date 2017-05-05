8 (81378) 2-63-47
8 (81378) 2-33-72

За кого поболеть в выходные

05.05.2017 17:58

Taiskiy BoxВыборгские спортсмены отметят День Победы спортивными баталиями. 6 мая в шахматном клубе на Мира, 23 состоится шахматный турнир для школьников. К участию приглашаются юноши и девушки 1999 года рождения и младше. Начало регистрации в полдень.
6 и 7 мая пройдёт турнир по тайскому боксу «Выборгская крепость». Соревнования стартуют в субботу в 15 часов и продолжатся в воскресенье в спортивном зале «Фаворит» на Круговой, 1. Церемония открытия соревнований пройдет 6 мая в 17 часов.

Более старые статьи:

Самые популярные статьи:

Случайные материалы:

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Лента новостей

Мая 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Голосование

Встанете ли вы 9 мая в строй Бессмертного полка?

Advertising

Google Analytics

Все права на материалы, находящиеся на сайте vyborg.tv, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При использовании текстовых материалов сайта в сети Интернет обязательна гиперссылка на vyborg.tv. При использовании текстовых материалов в других СМИ (радио, ТВ, печатные издания) должен быть указан источник информации — «Медиа Группа «Наш Город». Использование видео- и фотоматериалов без письменного согласия авторов запрещено.
© Медиа Группа «Наш Город». 2007-2017
Разработано:
ООО «Лаборатория Будущего»