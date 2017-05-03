Весенняя легкоатлетическая эстафета ограничит движение машин в Выборге

03.05.2017 11:50

Традиционная легкоатлетическая эстафета пройдет 4 мая 2017 года в Выборге. Ожидается, что на старт выйдут порядка тысячи человек: учащиеся школьники, студенты, работники предприятий и организаций. В связи с проведением соревнований с 13:30 до 17 часов будет ограничено автомобильное движение на участках улицы Выборгской, Морской набережной и проспекта Суворова. Кроме того, движение частично ограничат на улице Крепостной (от Суворова до Советской), а также на улице Пушкина.