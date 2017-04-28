В первый день мая выборжцы примут участие в велопробеге
1 мая по улицам Выборга пройдет велопробег, посвященный Великой Победе. Старт в 10 часов утра от дома № 10 на улице Куйбышева. Присоединиться могут все желающие.
1 мая по улицам Выборга пройдет велопробег, посвященный Великой Победе. Старт в 10 часов утра от дома № 10 на улице Куйбышева. Присоединиться могут все желающие.
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