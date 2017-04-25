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На «Формуле-1» в Сочи зрители смогут прокатиться по треку

25.04.2017 16:19

Car Racing F1Зрители «Формула-1» Гран-при России 2017 впервые станут участниками гоночных заездов. Как сообщает sochi-express.ru, организаторы гонок разработали уникальное предложение для зрителей российского этапа чемпионата мира FIA в классе «Формула-1» 2017 года, который пройдет на Сочи Автодроме с 27 по 30 апреля. Впервые в истории чемпионата болельщики и гости паддок-клуба «Формулы-1» получат возможность прокатиться по трассе на гоночном такси в дни проведения королевских гонок.
Автомобили для гоночного такси предоставит компания Mercedes-Benz. В числе инструкторов для ста счастливчиков из числа зрителей выступят известные гонщики: первый российский пилот «Формулы-1» Виталий Петров, шеф-инструктор Академии вождения AMG Алексей Карачев, шеф-инструктор Академии вождения Mercedes-Benz Александр Главнов, а также такие титулованные гонщики как Райнхольд Ренгер и другие.
Для участия в розыгрыше необходимо будет в срок до 14:00 часов 26 апреля заполнить форму на сайте amg.sochiautodrom.ru и ответить на вопрос «Почему именно я должен выиграть заезд по трассе «Формулы-1». Заезды пройдут в 28, 29 и 30 апреля.
Напомним, четвертый российский этап «Формулы-1» ВТБ Гран-при России 2017 пройдет на Сочи Автодроме с 27 по 30 апреля.

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