Спортивные выходные в Выборге
Несколько спортивных мероприятий в Выборге посвятят Дню защитника Отечества.
23 февраля в спортивном зале 14-й школы пройдет турнир по тхэквондо ВТФ среди юношей и девушек всех возрастов. Соревнования начнутся в 15 часов.
25 февраля в шахматном клубе на Мира, 23 состоится блицтурнир по быстрым шахматам. Он будет организован по швейцарской системе – по 15 минут на партию. Приглашаются все желающие. Запись участников с 12 часов. Начало игр – в 12:30.
А вот традиционный зимний мотокросс, который должен был проходить на Батарейной горе 24 февраля, к сожалению, отменили. Провести его не позволяют погодные условия.
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