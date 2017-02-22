Спортивные выходные в Выборге

22.02.2017 15:07

Несколько спортивных мероприятий в Выборге посвятят Дню защитника Отечества.

23 февраля в спортивном зале 14-й школы пройдет турнир по тхэквондо ВТФ среди юношей и девушек всех возрастов. Соревнования начнутся в 15 часов.

25 февраля в шахматном клубе на Мира, 23 состоится блицтурнир по быстрым шахматам. Он будет организован по швейцарской системе – по 15 минут на партию. Приглашаются все желающие. Запись участников с 12 часов. Начало игр – в 12:30.

А вот традиционный зимний мотокросс, который должен был проходить на Батарейной горе 24 февраля, к сожалению, отменили. Провести его не позволяют погодные условия.