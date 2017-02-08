08.02.2017 16:54

Завершилось первенство города по классическим шахматам. В финальных турах участвовали 12 спортсменов. Но основная борьба развернулась между тремя: в лидеры выбились Леонид Лапшин, Сергей Богданов и Юрий Григорьев. Последние два тура оказались решающими. Лапшин и Богданов по итогам соревнований набрали по 9 очков. Григорьев – 9,5.