Юрий Григорьев – сильнейший шахматист Выборга
08.02.2017 16:54
Завершилось первенство города по классическим шахматам. В финальных турах участвовали 12 спортсменов. Но основная борьба развернулась между тремя: в лидеры выбились Леонид Лапшин, Сергей Богданов и Юрий Григорьев. Последние два тура оказались решающими. Лапшин и Богданов по итогам соревнований набрали по 9 очков. Григорьев – 9,5.
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