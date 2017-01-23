В Выборге появится футбольный комплекс
Строительство футбольного комплекса планируется в ближайшее время на стадионе «Авангард». Об этом сообщает выборгский футбольный клуб «Фаворит» на своём официальном сайте. Комплекс будет включать в себя два крытых манежа, административное здание, раздевалки, а также автостоянку на 45 парковочных мест. Ожидается, что благодаря строительству этого объекта в нашем городе и районе через 5-7 лет появится футбольная команда, которой жители города и района смогут гордиться.
В дальнейших планах футбольного клуба «Фаворит Выборг» участие в Первенстве Финляндии среди взрослых команд, с возможным проведением домашних матчей.
Фото с сайта fcfvyborg.ru
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