В Выборге появится футбольный комплекс

23.01.2017 10:15

Строительство футбольного комплекса планируется в ближайшее время на стадионе «Авангард». Об этом сообщает выборгский футбольный клуб «Фаворит» на своём официальном сайте. Комплекс будет включать в себя два крытых манежа, административное здание, раздевалки, а также автостоянку на 45 парковочных мест. Ожидается, что благодаря строительству этого объекта в нашем городе и районе через 5-7 лет появится футбольная команда, которой жители города и района смогут гордиться.

В дальнейших планах футбольного клуба «Фаворит Выборг» участие в Первенстве Финляндии среди взрослых команд, с возможным проведением домашних матчей.

Фото с сайта fcfvyborg.ru