Начался областной чемпионат по хоккею
17.01.2017 17:21
Стартовал групповой этап Чемпионата Ленинградской области по хоккею среди мужских команд. В минувшие выходные игры проходили одновременно на трёх площадках.
В Выборге команда «Фаворит» принимала в гостях сборную Волхова. Матч завершился со счётом 5:2 в пользу гостей.
В предстоящую субботу фаворитовцы сыграют на своей площадке с командой «Ямбург», за плечами которой победа над «Химиком» из пос. Кузьмоловский. Начало встречи на «Авангарде» в 14 часов.
Более новые статьи:
Более старые статьи:
Самые популярные статьи:
Случайные материалы:
- Выборгские спортсмены завоевали девять медалей в финале летней спартакиады учащихся
- Евгения Кондрашова представила Ленобласть на всероссийском первенстве по дзюдо
- Выборгским первоклассникам предлагают подружиться со спортом
- Билет на финал Лиги чемпионов в Москве будет стоить 200 евро
- Гран-при Европы: неплохой уик-энд для Виталия Петрова