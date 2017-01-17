Начался областной чемпионат по хоккею

17.01.2017 17:21

Стартовал групповой этап Чемпионата Ленинградской области по хоккею среди мужских команд. В минувшие выходные игры проходили одновременно на трёх площадках.

В Выборге команда «Фаворит» принимала в гостях сборную Волхова. Матч завершился со счётом 5:2 в пользу гостей.

В предстоящую субботу фаворитовцы сыграют на своей площадке с командой «Ямбург», за плечами которой победа над «Химиком» из пос. Кузьмоловский. Начало встречи на «Авангарде» в 14 часов.

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