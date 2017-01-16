Егор Гужиев завоевал бронзу на первенстве России по фехтованию

16.01.2017 16:29

Выборжец Егор Гужиев завоевал медаль на первенстве России по фехтованию в Сочи. В соревнованиях участвовали около ста спортсменов в возрасте до 21 года. Воспитанник спортивной школы олимпийского резерва «Фаворит» выступал в составе команды Ленинградской области.

В четвертьфинале Егор Гужиев обыграл соперника из Московской области, а в полуфинале встречался с фехтовальщиком из столицы, которому уступил победу, завоевав бронзовую награду.

По итогам соревнований Егор Гужиев вышел на четвертое место в рейтинге сборной команды России. Впереди у выборжца участие в этапе Кубка мира.

Состязания пройдут 4 февраля в Хельсинки.