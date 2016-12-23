В Выборге подвели итоги спортивной жизни за 2016 год
Итоги спортивной жизни Выборгского района за 2016-й год подвели на торжественном мероприятии «Выборгский Олимп». Кульминацией праздника стала церемония награждения.
Лучшими спортивными федерациями признаны федерация футбола, федерация велоспорта и федерация спортивного ориентирования.
Лучшими тренерами по итогам года названы Александр Русаков, Александр Кибалич, Роберт Ким и Евгений Омельченко.
В номинации «Лучший спортсмен» победителями стали Евгения Кондрашова и Алексей Рябков.
Лучшим спортивным достижением признана победа Павла Коржавых на Чемпионате мира по джиу-джитсу в Польше. Награду Павлу вручал председатель совета общественной организации «Спортивный Клуб «Фаворит» Александр Петров.
Подробнее о церемонии «Выборгский Олимп» мы расскажем в ближайших выпусках программы «Город. Новости по-выборгски».
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