В Выборге подвели итоги спортивной жизни за 2016 год

23.12.2016 15:48

Итоги спортивной жизни Выборгского района за 2016-й год подвели на торжественном мероприятии «Выборгский Олимп». Кульминацией праздника стала церемония награждения.

Лучшими спортивными федерациями признаны федерация футбола, федерация велоспорта и федерация спортивного ориентирования.

Лучшими тренерами по итогам года названы Александр Русаков, Александр Кибалич, Роберт Ким и Евгений Омельченко.

В номинации «Лучший спортсмен» победителями стали Евгения Кондрашова и Алексей Рябков.

Лучшим спортивным достижением признана победа Павла Коржавых на Чемпионате мира по джиу-джитсу в Польше. Награду Павлу вручал председатель совета общественной организации «Спортивный Клуб «Фаворит» Александр Петров.

Подробнее о церемонии «Выборгский Олимп» мы расскажем в ближайших выпусках программы «Город. Новости по-выборгски».

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