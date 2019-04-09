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По части ДТП понедельник оказался женским днем

09.04.2019 15:30

crashed carТри "женских" автомобиля пострадали в понедельник в ДТП в Выборгском районе. В 17:30 на проспекте Суворова припаркованную "Тойоту", принадлежащую 50-летней выборжанке, повредил водитель "Лады". После наезда он скрылся с места происшествия.

В 8 часов вечера на трассе "Скандинавия" 25-летняя автоледи на "Киа Рио" совершила рискованный маневр на дороге, в результате чего столкнулась с фурой.

В 23:10 на дороге "Ушково-Гравийное" 28-летняя дама за рулем "Киа", неверно выбрав боковой интервал, въехала в силовое ограждение.

Как сообщили нам в Выборгском отделе ГИБДД, медицинская помощь никому не понадобилась.

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