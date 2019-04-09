На МАПП "Светогорск" задержан автомобиль с рыбной "начинкой"

09.04.2019 11:10

Более 37 кг кошачьего корма и рыбы не довёз до дома россиянин. Всё это ему пришлось оставить на таможенном посту МАПП "Светогорск". Как сообщили нам в пресс-службе Выборгской таможни, автомобиль «Фольксваген Джетта», въезжавший на территорию России из Финляндии, вызвал у таможенника подозрения, и машину направили на досмотр с применением ИДК. Подозрения инспектора подтвердились: в "Джетте", за сооруженной водителем перегородкой, был обнаружен припрятанный от таможенного контроля товар: пять мешков корма для кошек и пакеты с охлажденной рыбой общим весом 37,5 кг.



Незадекларированные товары изъяты, автомобиль задержан, в отношении водителя возбуждено дело об административном правонарушении.

Фото: пресс-служба Выборгской таможни