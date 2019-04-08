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На трассе "Скандинавия" женщину с ребенком сбил большегруз

08.04.2019 10:01

DPS NochВ минувшую субботу, 6 апреля, на "Скандинавии" под колесами большегруза погибла женщина. ДТП произошло около половины десятого вечера на 65 км автодороги - в районе Огоньков. По предварительной версии, 38-летняя женщина с 7-летним сыном перебегали дорогу вне зоны пешеходного перехода, на неосвещенном участке дороги. Водитель заметил их слишком поздно и не сумел избежать наезда. Мать погибла на месте, мальчика в тяжелом состоянии доставили в Первомайскую больницу.

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