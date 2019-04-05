5 фугасных мин времен ВОВ обнаружили в лесу под Выборгом 

05.04.2019 11:06

Сообщение об опасной находке разместила сегодня утром жительница Выборга в одной из местных групп в соцсети.

«Идёшь себе спокойно на лыжах, работу делаешь… а тут мины осколочно-фугасные лежат, 5 шт 82 калибра, 1943 года выпуска. Лежат, начищены, и капсулы целые! В районе Красного Холма», - написала девушка.

Как рассказала она Vyborg.tv, мины обнаружил супруг. Об опасной находке сразу сообщили в МЧС. Специалисты выехали на место.



Комментируя происшествие, старший инспектор ОНД МЧС России по Ленобласти Павел Анисенков напомнил: взрывоопасные предметы (ВОП) в Выборгском районе могут быть обнаружены всюду, поскольку здесь велись активные военные действия. Снаряды могут быть обнаружены в полях, огородах, в лесах и парках, в реках, озёрах и других водоёмах, в домах и подвалах, в других местах, а также на территории бывших артиллерийских и авиационных полигонов. Нелишним было бы напомнить и про самодельные ВОП. В случае применения их террористами они могут быть обнаружены в местах скопления людей – на вокзалах, станциях метрополитена, площадях, в скверах, жилых домах и учреждениях.Мы хотим напомнить правила поведения при обнаружении взрывоопасных предметов. Это особенно актуально в связи с недавним происшествием в академии Можайского, где в результате взрыва пострадали четверо военнослужащих. А буквально на следующий день артиллерийский снаряд времен ВОВ обнаружили в грунте, завезенном в терминал морского порта Высоцк.

В случае обнаружения ВОП или внешне схожего с ним предмета необходимо:

— немедленно сообщить об опасной находке ближайшему должностному лицу, по телефону «102» или в отделение полиции;

— при производстве земляных или других работ — остановить работу;

— хорошо запомнить место обнаружения предмета;

— установить предупредительные знаки или использовать различные подручные материалы — жерди, колья, верёвки, куски материи, камни, грунт

При обнаружении ВОП категорически запрещается предпринимать любые действия с ними. Этим вы сохраните свою жизнь и поможете предотвратить несчастный случай.

Необходимо не допускать самим и удерживать других от нарушения правил поведения при обнаружении ВОП.

При обнаружении ВОП категорически запрещается:

— наносить удары (ударять по корпусу, а также один боеприпас о другой);

— прикасаться, поднимать, переносить или перекатывать с места на место;

— закапывать в землю или бросать в водоём;

— предпринимать попытки к разборке или распиливанию;

— бросать в костёр или разводить огонь вблизи него.

Помните, в случае пожара или любой другой чрезвычайной ситуации звонить по телефону:«01» или «101» и «112»!