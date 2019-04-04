Из строительного магазина в Выборге украли… дверь

04.04.2019 14:25

С заявлением о краже двери в полицию обратился сотрудник выборгского магазина «Вимос», сообщает портал 47news со ссылкой на правоохранительные органы.

Около 16 часов 3 апреля неустановленный гражданин умудрился вынести из магазина строительных товаров дверь и скрыться на автомобиле "Фиат Дукато". На это злоумышленнику хватило 10 минут. Похищенный товар стоит около 6 тысяч рублей.

Любопытно, что менее года назад аналогичный случай произошел в магазине «Вимос» в Рощино. Тогда молодой человек тоже вынес из торгового зала дверь, а также дрель, звонок и электробритву на общую сумму также около 6 тысяч рублей.