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10 айфонов задержаны выборгской таможней на границе 

04.04.2019 12:51

custom 04 04 19Незадекларированные гаджеты обнаружили сотрудники Выборгской таможни на МАПП Брусничное в следовавшем из Финляндии автомобиле. «Шкоду» под управлением гражданина России направили на углубленный досмотр из-за подозрения на наличие товара, сокрытого от таможенного контроля.
В результате досмотра таможенники обнаружили 10 смартфонов «Эпл Айфон» без следов эксплуатации, принадлежащих водителю авто. Хозяин гаджетов пояснил, что просто не знал правил декларирования. Тем не менее, товар был признан не предназначенным для личного пользования, изъят и направлен на экспертизу для определения его стоимости. А в отношении водителя возбуждено дело об административном правонарушении.
Напомним, что определение провозимого товара в качестве «для личного пользования» находится в компетенции таможенных органов. Решение принимается на основе количественных, стоимостных характеристик товара, частоты загранпоездок физического лица.
Фото: пресс-служба Выборгской таможни

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