Снаряд времен ВОВ обнаружили в порту Высоцк в завезённом грунте

03.04.2019 12:25

Сообщение о снаряде времен Великой Отечественной войны поступило в дежурную часть Главного управления Росгвардии по г. Санкт-Петербургу и ЛО поступило еще 1 апреля. Боеприпас обнаружили в грунте, завезённом на территорию одного из терминалов морского порта Высоцка для производства земляных работ.

Взрывотехники инженерно-технического отделения ОМОН (на транспорте) Росгвардии обследовали находку. 75-миллиметровый артиллерийский снаряд содержит взрывчатое вещество и сильно коррозирован.

В связи с опасностью, которую представляет боеприпас, его решили оставить под охраной полиции до момента передачи военным саперам для последующего уничтожения на специализированном полигоне.

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти