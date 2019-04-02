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Администратор сауны в Выборге заказывала для клиентов проституток

02.04.2019 09:56

Nogi SaunaВ сауне "Каньон" на Приморской, 47 оказывались "дополнительные" услуги. Выехавшие на место стражи порядка обнаружили, что в сауне работает женщина-администратор, получающая доход от занятий проституцией. Именно она вызвала для клиентов двух девушек с целью оказания интимных услуг, установив цену 4 тысячи рублей в час плюс 500 рублей за посещение сауны.
На сотрудницу сауны был составлен протокол об административном правонарушении. К ответственности привлекут также одну из "жриц любви" - уроженку города Кирова.

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