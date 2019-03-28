Вмерзшее в лёд тело обнаружено на окраине Выборга
Тело мужчины, вмёрзшее в лёд залива на севере Выборга, нашёл накануне местный житель. Внешних признаков насилия полиция на трупе не обнаружила.
27 марта в полицию поступило сообщение, что в Выборгском заливе, недалеко от берега, в районе 1-й Бригадной улицы, находится тело мужчины. На нем надеты футболка с коротким рукавом, спортивные штаны и носки. Обуви нет.
Прибывшим на место полицейским пришлось вырубать тело изо льда. По описаниям мужчина был средней полноты, ростом 170-175 см, на голове – залысины. Внешних признаков насилия на теле не обнаружено. Личность устанавливается.
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