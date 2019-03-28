В Выборгском районе пострадали два припаркованных автомобиля

28.03.2019 11:31

27 марта, по данным Выборгского отдела ГИБДД, неизвестными водителями были повреждены два мирно стоящих во дворе автомобиля. Один инцидент произошел в пос. Советском, на улице Садовой. В 18:25 возле дома № 8 неустановленным автомобилем был поцарапан припаркованный "Киа". Водитель с места происшествия скрылся.Аналогичное ДТП произошло в Выборге, на улице Вокзальной. В 18:30 неизвестный водитель совершил наезд на стоящую "Тойоту", после чего покинул место происшествия.

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