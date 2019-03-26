Поиски провалившегося под лед на Неве мальчика продолжаются

26.03.2019 12:34

Поиски тела 10-летнего мальчика, провалившегося накануне под лед на Неве, продолжила сегодня поисково-спасательная служба Петербурга.

Трагедия произошла 25 марта около 17 часов. Очевидцы сообщили спасателям, что два подростка вышли на лед Невы в районе МРЭО на пр. Обуховской Обороны. Примерно в 15 метрах от берега лёд проломился. Одного школьника унесло течением. Второго мальчика сотрудники МЧС успели спасти. Его доставили в больницу. По предварительной информации, его жизни ничего не угрожает.

До полуночи водолазы вели в акватории Невы поиск утонувшего ребёнка. Сегодня утром поисковые работы продолжили.

Напомним, запрет на выход на лед водоемов в Санкт-Петербурге вступил в силу 7 марта - на неделю раньше запланированного срока. Это связано с опасным состоянием ледового покрытия и перепадами температуры воздуха. В северных районах Ленобласти выход на лет запрещен с 23 марта.

Фото: ДТП и ЧП| Санкт-Петербург