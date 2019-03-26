► Житель Выборга в одиночку провёл акцию протеста
Состояние некоторых дорог в Выборге толкает автомобилистов на крайние меры. В минувшую субботу на улице Западной житель города провел одиночную акцию протеста. Вопрос о ремонте этой дороги местные власти неоднократно ставили перед правительством региона, однако деньги до сих пор не выделены. На встрече с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко 12 марта проблему ужасного состояния улиц Весенний поток и Западная озвучили вновь...
Более старые статьи:
Самые популярные статьи:
Случайные материалы:
- Субботнее ДТП в Выборге, в результате которого пострадал ребёнок, произошло возле катка
- Суд Выборга оштрафовал девушку за незаконно получаемую социальную пенсию (ВИДЕО)
- На Выборгской таможне уничтожено около трех тонн санкционной продукции (ВИДЕО)
- Пенсионерке из Выборга за покушение на убийство грозит реальный срок
- В Выборгском районе мужчина на «Ниссане» врезался в опору моста