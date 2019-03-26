► Житель Выборга в одиночку провёл акцию протеста

26.03.2019 10:54

Состояние некоторых дорог в Выборге толкает автомобилистов на крайние меры. В минувшую субботу на улице Западной житель города провел одиночную акцию протеста. Вопрос о ремонте этой дороги местные власти неоднократно ставили перед правительством региона, однако деньги до сих пор не выделены. На встрече с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко 12 марта проблему ужасного состояния улиц Весенний поток и Западная озвучили вновь...