► Почему Никита ночует в машине: репортаж с ул. Приморской, 23
26.03.2019 09:58
В Выборге мать выгоняет сына на улицу. Молодому человеку приходится ночевать в брошенных «Жигулях», утверждают жильцы дома № 23 на улице Приморской, которые забили тревогу и обратились в соответствующие службы...
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