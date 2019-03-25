► Культурное наследие Выборга рассыпается на глазах

25.03.2019 16:27

В минувшую субботу в Выборге частично обрушился карниз дома №4 на Островной улице. Это здание имеет статус памятника федерального значения и уже много лет пребывает в неудовлетворительном состоянии.

Объект учтен в реестре федерального имущества. Администрация Выборгского района ходатайствовала о передаче здания в муниципальную собственность, но дом не был передан на баланс района...