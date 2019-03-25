Дом на Островной завалил тротуар кирпичом

25.03.2019 13:10

Частичное обрушение здания произошло на ул. Островной, 4 в Выборге в минувшую субботу. Кирпичи с козырька засыпали тротуар и часть проезжей части. Здание находится в собственности Росимущества по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Администрация Выборгского района не раз ходатайствовала о передаче объекта муниципалитету, но дом так и не перешел на баланс района. В июне 2018 года местные власти уже обращались в прокуратуру с просьбой принять меры в отношении собственников зданий на ул. Островной, 2 и 4, отмечая, что состояние домов неудовлетворительное. Сейчас им будет направлена претензия. Кроме того, администрация отправит обращение в правительство Ленинградской области с предложением о содействии в решении сложившейся ситуации.