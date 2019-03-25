Три человека пострадали в ДТП на "Скандинавии"
Трое пострадавших - итог аварии на трассе "Скандинавия". ДТП произошло 23 марта в 12:30 на 81 километре автодороги. По данным Выборгского отдела ГИБДД, 23-летний водитель "Форда" не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с "Тойотой". В результате пострадали водитель и пассажир «Форда», а также 65-летняя пассажирка «Тойоты». Все были доставлены в больницу пос. Первомайское.
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