Три человека пострадали в ДТП на "Скандинавии"

25.03.2019 11:53

Трое пострадавших - итог аварии на трассе "Скандинавия". ДТП произошло 23 марта в 12:30 на 81 километре автодороги. По данным Выборгского отдела ГИБДД, 23-летний водитель "Форда" не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с "Тойотой". В результате пострадали водитель и пассажир «Форда», а также 65-летняя пассажирка «Тойоты». Все были доставлены в больницу пос. Первомайское.