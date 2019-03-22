В Выборге ребёнка, провалившегося в грязь во дворе, вытаскивали очевидцы и спасатели

22.03.2019 15:03

8-летнего мальчика по колено засосала грязь во дворе между домами № 54 и 56 на Приморской улице. Всё случилось 21 марта. Сообщение о происшествии появилось в соцсетях. Очевидцы позвонили в единую дежурно-диспетчерскую службу Выборгского района. На место выехали спасатели. Как рассказали корреспонденту Медиа Группы "Наш Город" в Выборгском отделе надзорной деятельности и профилактической работы, до их прибытия мальчика пытались вызволить два местных жителя. Спасатели помогли вытащить ребенка из засосавшей его грязи. Ранее работники "Водоканала" проводили на этом месте плановые аварийные работы. Подробности - сегодня в итоговой программе "Город".