► В Выборге молодые люди напали с ножом на таксиста
20.03.2019 10:46
Нападение на водителя такси в Выборге произошло на ул. Малой Водяной. К счастью, мужчина выжил...
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