8 (81378) 2-63-47
8 (81378) 2-33-72

По горячим следам задержаны подозреваемые в разбое в пос. Волочаевка

18.03.2019 10:54

MVD LargeПолиция оперативно задержала подозреваемых в вооружённом нападении в Выборгском районе Ленобласти. Как сообщает пресс-служба областного управления МВД, сигнал о нападении на частный дом в пос. Волочаевка поступил в дежурную часть 15 марта около половины первого ночи. На место незамедлительно прибыли сотрудники полиции.

По предварительной информации, преступники через незапертую дверь проникли в частный дом, в котором находились три человека: 48-летняя хозяйка, ее 14-летняя дочь и 52-летняя учительница девочки. Злоумышленники, угрожая хозяйке предметом, похожим на пистолет, заперли ее в сауне, а девочку с учительницей – на втором этаже.
Через некоторое время нападавшие скрылись, похитив ценные вещи (ювелирные украшения, часы) общей стоимостью более 2,5 млн рублей.

По горячим следам оперативники задержали подозреваемых. Четверо мужчин в возрасте от 29 до 52 лет были обнаружены недалко от места происшествия. Один из них – местный житель, индивидуальный предприниматель; остальные нигде не работают, зарегистрированы в разных регионах страны.

Полицейские изъяли у задержанных похищенное имущество и помповое ружьё. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 162 УК РФ (разбой). Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Более старые статьи:

Самые популярные статьи:

Случайные материалы:

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Лента новостей

Марта 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Advertising

Загрузка...
Loading...
Загрузка...
Google Analytics
Все права на материалы, находящиеся на сайте vyborg.tv, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При использовании текстовых материалов сайта в сети Интернет обязательна гиперссылка на vyborg.tv. При использовании текстовых материалов в других СМИ (радио, ТВ, печатные издания) должен быть указан источник информации — «Медиа Группа «Наш Город». Использование видео- и фотоматериалов без письменного согласия авторов запрещено.
Политика обработки персональных данных
© Медиа Группа «Наш Город». 2007-2019
Разработано:
ООО «Лаборатория Будущего»