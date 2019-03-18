По горячим следам задержаны подозреваемые в разбое в пос. Волочаевка

18.03.2019 10:54

Полиция оперативно задержала подозреваемых в вооружённом нападении в Выборгском районе Ленобласти. Как сообщает пресс-служба областного управления МВД, сигнал о нападении на частный дом в пос. Волочаевка поступил в дежурную часть 15 марта около половины первого ночи. На место незамедлительно прибыли сотрудники полиции.

По предварительной информации, преступники через незапертую дверь проникли в частный дом, в котором находились три человека: 48-летняя хозяйка, ее 14-летняя дочь и 52-летняя учительница девочки. Злоумышленники, угрожая хозяйке предметом, похожим на пистолет, заперли ее в сауне, а девочку с учительницей – на втором этаже.

Через некоторое время нападавшие скрылись, похитив ценные вещи (ювелирные украшения, часы) общей стоимостью более 2,5 млн рублей.

По горячим следам оперативники задержали подозреваемых. Четверо мужчин в возрасте от 29 до 52 лет были обнаружены недалко от места происшествия. Один из них – местный житель, индивидуальный предприниматель; остальные нигде не работают, зарегистрированы в разных регионах страны.

Полицейские изъяли у задержанных похищенное имущество и помповое ружьё. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 162 УК РФ (разбой). Решается вопрос об избрании меры пресечения.