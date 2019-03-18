В воскресенье на трассе "Скандинавия" фура свалилась в кювет

18.03.2019 10:36

В минувшее воскресенье на трассе "Скандинавия" фура съехала в кювет. ДТП произошло в 05:20 на 69 километре автодороги. Как сообщили в Выборгском отделе ГИБДД, 39-летний водитель "Мерседеса" с полуприцепом выбрал скорость, не соответствующую дорожным условиям, в результате чего большегруз выехал за пределы проезжей части.