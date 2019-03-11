В Выборге 22-летний водитель "Хендая" сбил на "зебре" двух человек
В воскресенье на улице Гагарина в Выборге два человека получили травмы в результате наезда. ДТП произошло 10 марта в 20:30 у стадиона "Авангард". По данным Выборгского отдела ГИБДД, мужчина и женщина переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда их сбил автомобиль. За рулем "Хендая" был молодой человек 1997 года рождения. Оба пешехода госпитализированы. У 51-летней женщины тяжелая травма - открытый перелом обеих ступней; 32-летний мужчина пострадал меньше: он получил ушибы и ссадины.
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