04.03.2019 13:20

В поселке Ермилово пожаром уничтожен двухэтажный дом. Звонок в службу 01 поступил в воскресенье утром, в 9:53. Первое подразделение пожарных расчетов прибыло уже через 11 минут. К этому времени дом был полностью охвачен огнем. На месте работали две машины спецтехники и десять огнеборцев. К 10:20 пожар был ликвидирован. Люди не пострадали, но их жильё полностью уничтожено огнем. В причинах пожара разбираются инспекторы ОНД по Выборгскому району.