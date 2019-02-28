В среду в Выборге две пенсионерки попали под колеса на "зебре"

28.02.2019 11:58

Два пешехода получили травмы в результате наезда в Выборге. Как сообщили нам в районном отделе ГИБДД, 27 февраля в 13 часов напротив дома № 16 на пр. Победы водитель «Хонды» сбил 65-летнюю женщину на нерегулируемом пешеходном переходе. Машина скорой помощи доставила ее в выборгскую межрайонную больницу. Состояние пострадавшей удовлетворительное. А в 14 часов напротив дома № 5 на ул. Димитрова пожилую женщину сбил «Ниссан». Произошло это также на пешеходном переходе. 83-летнюю выборжанку госпитализировали, она в отделении реанимации.